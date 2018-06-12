Кілька вулиць Львова сьогодні без води

Сьогодні від ранку частина Львова не має водопостачання. Витік стався на вул. Потелицькій, 10. Тут вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Повернути воду обіцяють до 14:30, повідомляють на Гарячій лінії міста Львова.

Без водопостачання такі вулиці:

вул.Бодянського О – Всі будинки

вул.Васильченка С – Всі будинки

вул.Гамалії М – Всі будинки

вул.Гнатевича Б – Всі будинки

вул.Горіхова – Всі будинки

вул.Зустрічна – Всі будинки

вул.Ковельська – Всі будинки

вул.Корейська – Всі будинки

вул.Корецька – Всі будинки

вул.Кошова – Всі будинки

вул.Крайня – Всі будинки

вул.Метлинського А – Всі будинки

вул.Миргородська – Всі будинки

вул.Молочна – Всі будинки

вул.Навої А – Всі будинки

вул.Новознесенська – Всі будинки

вул.Петрусенко О – Всі будинки

вул.Пластова – Всі будинки

вул.Потелицька – Всі будинки

вул.Ребета Л – Всі будинки

вул.Таращанська – Всі будинки

вул.Теребовлянська – Всі будинки

вул.Туркменська – Всі будинки

вул.Шатківського О – Всі будинки

вул.Щоголева Я – Всі будинки

вул.Хмельницького Б буд. 116, 140, 144, 146, 148, 150, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 167, 173, 175, 177, 179, 187, 187а, 187б, 189, 191, 195, 199, 201