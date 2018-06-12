Кілька вулиць Львова сьогодні без води
Сьогодні від ранку частина Львова не має водопостачання. Витік стався на вул. Потелицькій, 10. Тут вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Повернути воду обіцяють до 14:30, повідомляють на Гарячій лінії міста Львова.
Без водопостачання такі вулиці:
вул.Бодянського О – Всі будинки
вул.Васильченка С – Всі будинки
вул.Гамалії М – Всі будинки
вул.Гнатевича Б – Всі будинки
вул.Горіхова – Всі будинки
вул.Зустрічна – Всі будинки
вул.Ковельська – Всі будинки
вул.Корейська – Всі будинки
вул.Корецька – Всі будинки
вул.Кошова – Всі будинки
вул.Крайня – Всі будинки
вул.Метлинського А – Всі будинки
вул.Миргородська – Всі будинки
вул.Молочна – Всі будинки
вул.Навої А – Всі будинки
вул.Новознесенська – Всі будинки
вул.Петрусенко О – Всі будинки
вул.Пластова – Всі будинки
вул.Потелицька – Всі будинки
вул.Ребета Л – Всі будинки
вул.Таращанська – Всі будинки
вул.Теребовлянська – Всі будинки
вул.Туркменська – Всі будинки
вул.Шатківського О – Всі будинки
вул.Щоголева Я – Всі будинки
вул.Хмельницького Б буд. 116, 140, 144, 146, 148, 150, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 167, 173, 175, 177, 179, 187, 187а, 187б, 189, 191, 195, 199, 201