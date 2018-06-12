Громадянка Польщі позбулась «Ауді» через приховані цигарки (фото)

11 червня в пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» працівники митниці викрили спробу незаконного переміщення через кордон майже 170 пачок сигарет. Тютюнові вироби 41-річна громадянка Республіки Польщі заховала у спеціальному сховку та конструктивних порожнинах автомобіля «Audi B5». Під час перетину кордону вона обрала смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак у працівників митниці виникли підозри щодо приховування від митного контролю товарів. Тож автомобіль скерували в бокс поглибленого огляду транспортних засобів та товарів. Там під час спільного митно-прикордонного контролю транспортного засобу виявили приховані від митного контролю 168 пачок сигарет.

Так, громадянка вчинила дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ. Її дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

За цим фактом складено протокол. Товар та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.