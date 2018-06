Фестивальне літо в Європі 

Величезні фестивалі на свіжому повітрі – опенейри – є неодмінним атрибутом гарячого літа. В Європі щоліта проводять сотні різноманітних фестів – у різних стилях, локаціях і цінових діапазонах. “Львівська газета” раніше розповідала про найцікавіші заходи на Львівщині, сьогодні ж мова про далеке та близьке зарубіжжя. Підготували для вас гід по найцікавіших фестивалях Європи з практичною інформацією про те, як до них добратися.

Danube Island, Відень

22-24 червня

Квитки – безкоштовно



Офіційний сайт https://donauinselfest.at/

Величезний фестиваль в столиці Австрії примітний у першу чергу тим, що він безкоштовний – такі заходи в Європі є майже “вимираючим” видом. Окрім вільного входу, “Дунайський острів” тішить цікавим лайнапом – цього року хедлайнером є психоделічні американці Portugal. The man.

Як добратись. Добратися до Відня також можна бюджетно. Варіант перший – автобусами зі Львова через Польщу. Так, автобуси Flixbus (колишній Polskibus) ходять до Відня з польських Катовіц, на дати фестивалю є квитки від 49 злотих в один бік.

До Катовіц можна добратись або тим же Flixbus із Ряшева (квитки від 15 злотих), або поїздами з Перемишля.

Варіант другий – летіти. Найбюджетніша опція – Wizzair до Братислави, з якої до Відня менше години їзди. Станом на сьогодні на дати фестивалю квитки стартують від 60 євро в один бік (нагадуємо, у лоукостів оптимальні ціни зазвичай бувають за два місяці до дати подорожі).

Кемпінгу на фестивалі не буде, шукайте хостели та готелі на букінгу.

Pol’and’Rock/Польський Woodstock, Костшин-над-Одрою

2-4 серпня

Квитки – безкоштовно

Офіційний сайт https://polandrockfestival.pl/

Якщо ми вже згадали про безкоштовні фестивалі в Європі, то варто розповісти про захід №1 такого роду – польський Вудсток, торік його відвідало більш ніж 250 тисяч гостей. Тут не тільки вхід на фестиваль вільний, а й місця у наметовому містечку. Гостям буквально доведеться потратитися лише на дорогу. Водночас організатори не приховують, що спонсорські кошти не покривають усіх видатків на проведення Вудстоку, тож закликають лишати добровільні пожертви.

Цього року фестиваль змінив назву на Poland’Rock, але головна ідея залишається незмінною – фестиваль некомерційний. Лайнап наразі в стані формування, з уже оголошених гуртів є Soulfly (проект засновника Sepultura Макса Кавалера), Goo Goo Dolls (відомі кожному завдяки пісні Iris), британські рокери You Me at Six та інші.

Як добратись: автобусами або поїздами до Щеціна, далі регіональним поїздом до Костшина.

Також фестиваль кожного року складає базу приватних автівок, які готові підвезти попутників на фест, але наразі відповідний розділ на сайті не заповнений.

I-days, Мілан

21-24 червня

Квитки – 50 євро денний, 120 євро – абонемент на всі чотири дні

Офіційний сайт http://idays.it/

Не дуже відомий в наших краях фестиваль, а даремно – підбірка виконавців тут потішить любителів рок-музики: The Offspring, Placebo, Pearl Jam, The Killers, Queens of the Stone Age, брати Галахери та багато-багато інших.

Фестиваль проходить на Area Expo, кемпінгу не буде. Недорогі готелі-хостели є на букінгу.

Як добратись: Мілан – це великий транспортний вузол, і майже всі лоукости мають сюди рейси. Зі Львова літає Ernest, щоправда на червень ціни трохи кусаються – від 114 євро в один бік. Оптимальніше летіти з Польщі, наприклад, з Варшави за 40 євро.

INmusic, Загреб

25-27 червня

Квитки – 70 євро на всі дні фестивалю

Офіційний сайт https://www.inmusicfestival.com

Масштабний рок-фестиваль у столиці Хорватії відрізняється від інших хоча би днями проведення – він проходить у будні, у той час, як більшість заходів захоплюють вихідні. Окрім того, його можна віднести до бюджетних фестивалів – квиток на три дні коштує 67 євро (+3 євро комісії). Лайнап дуже навіть достойний: Queens of The Stone Age, Nick Cave, Interpol, Alice in Chains, Portugal.The Man та багато інших.

Добиратись до Загреба зі Львова найзручніше по землі – через Будапешт. Спочатку потягом до Чопа, далі доісторичним паровозом до Захоні, а звідти вже до столиці Угорщини. В Будапешті пересідаємо на поїзд або на автобус до Загреба (їхати близько 5 годин).

Aerodrom Festival, Паненскі Тинєц, Чехія

28-30 червня

Квитки: одноденний 79 євро, на всі дні фестивалю 139 євро

Офіційний сайт: https://aerodrome.cz/en

Масштабний опенейр з масштабним лайнапом у маленькому селі в Чехії. Цього року на фесті виступлять: Lana del Rey, Nine Inch Nails, Limp Bizkit, Nothing but Thieves, Macklemore та багато інших. Є наметове містечко, ціна 20 євро з людини. Також на фестиваль розігрують безкоштовні квитки, для участі в лотереї потрібно створити акаунт на офіційному сайті.

Як добратися. Щоб полегшити добирання у ці мальовничі хащі, організатори влаштували безкоштовні автобуси з Праги. А до чеської столиці зі Львова зручно добиратись автобусами через Вроцлав або зв’язкою Leo Express автобус+поїзд. Зараз такий комбінований квиток можна купити за ціною 29 євро в один бік.

Volt, Шопрон, Угорщина

26-30 червня

Квитки: одноденний 47 євро, триденний 110 євро, п’ятиденний 183 євро

Офіційний сайт https://volt.hu/en/

Ще один фестиваль від організаторів всім відомого Сігєта (його ми в цій статті окремо не розписуємо, ну бо хто в наш час ще не чув про Сігєт?). Фестиваль Вольт проходить у маленьому містечку Шопрон на угорського-австрійському кордоні і останніми роками збирає більше 100 тисяч відвідувачів. А починався він у далекому у 1993 році як маленький регіональний захід без іменитих виконавців. Цього року на сценах фесту виступлять: Depeche Mode, Iron Maiden, Limp Bizkit, Hurts, Clean Bandit і багато-багато інших.

Добиратись до фестивалю зручно зі столиць аж трьох країн: Відня (65 км), Братислави (100 км) та Будапешта (220 км) – можна заодно організувати непоганий євротур. З угорської столиці курсуватимуть спеціальні фестивальні автобуси за ціною 30 євро в обидва боки. Купити квитки можна на сайті фестивалю.

Beauregard, Нижня Нормандія

6-9 липня

Квитки: денний 49 євро, на чотири дні 164 євро

Офіційний сайт https://www.festivalbeauregard.com

Фестиваль Борегар, названий на честь однойменного замку в Нижній Нормандії (на території якого він і проходить). Не дуже відомий в Україні, при цьому один з найбільших та найвідоміших у Франції. Цього року хедлайнером фесту є легендарні Depeche Mode, компанію їм складуть The Offspring, Black Rebel Motorcycle Club, Simple Minds, Macklemore, Nothing but Thieves та багато інших.

Фестиваль також активно залучає до проведення волонтерів. Щоб потрапити до команди добровольців, потрібно подати заявку через сайт (увага, знання французької обов’язкове). Заявки приймають до 30 червня, обов’язкова участь як мінімум протягом трьох днів (з чотирьох). Волонтери працюють в середньому по 6 годин на добу, решту часу – можуть відвідувати всі заходи безкоштовно.

Як добратися. Дорогу до фестивалю також можна організувати доволі бюджетно. Спочатку потрібно добратись до Парижа, благо сюди літає багато лоукостів. Наприклад, з Варшави є квитки по 30 євро.

Далі нам потрібно доїхати до містечка Кан (Caen), біля якого власне і проходить фестиваль. Найдешевше добиратись автобусом, станом на середину червня ще є достатньо квитків по ціні 5 євро.

Далі буде…