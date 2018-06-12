Двоє львів’ян пограбували іноземних студентів

У ніч на 11 червня на оперативну лінію 102 до поліції за допомогою звернулись двоє іноземців віком 19 та 21 рік, студенти одного з львівських вищих навчальних закладів. Хлопці повідомили, що близько першої ночі на вулиці Пасічній двоє зловмисників, погрожуючи ножем, заволоділи їхніми гаманцями, у яких були гроші, кредитні картки та документи.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, за цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

«Оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до скоєння цього злочину причетні двоє львів’ян, віком 22 та 27 років. Протягом дня оперативники з’ясували їхнє місце перебування, доставили у Личаківський відділ поліції та вилучили речові докази. Найближчим часом суд обере для них міру запобіжного заходу», – розповів т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють зловмисників на причетність до скоєння інших правопорушень.