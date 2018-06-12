Через «Рава-Руську» намагалися вивести 45 кг бурштину (фото)

Сьогодні, 12 червня, на пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби зупинили спробу вивозу рекордної партії бурштину – 45 кілограм, – повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону.

«Сонячне каміння» виявили під час огляду автомобіля «Фольксваген» української реєстрації, який належить мешканці Рівненщини. 1,7 кг обробленого і 43,3 кг необробленого каміння жінка заховала у паливному баку, під обшивкою салону авто та у багажнику.

Наразі знахідку вилучено компетентними державними органами. Сума оцінки каміння буде встановлена після проведення експертизи.