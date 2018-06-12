Безвіз не для Президента

Намагання владної команди пов’язати безвіз з персоною Порошенка не привели до бажаних результатів. Схвалення українців було нівельоване тотальною критикою опозиції, і численними помилками та скандалами у владі.

«…Сьогодні кожен українець може та має можливість випити фантастичну каву у Братиславі чи полетіти лоукостом до Варшави, чи відвідати Віденську оперу». Президент України Петро Порошенко не приховував оптимізму під час урочистостей з нагоди запровадження безвізового режиму між Україною та країнами Шенгенської зони рік тому, 11 червня 2017 року. Й справді, радіти було чому: одна з найвагоміших обіцянок під час виборчої кампанії 2014 року врешті була виконана. Після кількох «фальстартів» та довгого переговорного процесу країни ЄС врешті погодили впровадження безвізового режиму для громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Довга дорога до безвізу

Обіцянка впровадження безвізового режиму з країнами Європи була одним з важливих пунктів передвиборчої програми кандидата в Президенти Петра Порошенка. Під час свої інавгураційної промови 7 червня 2014 року він натякнув, що очікує відповідного рішення ще цього року. «Ми не маємо права зволікати із підписанням економічної частини угоди (про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом, – авт.). Те ж саме стосується і якнайшвидшого запровадження безвізового режиму для України з ЄС. Ми завершили перший етап і дуже швидко зможемо завершити другий, щоб вже з січня 2015 року українці мали можливість подорожувати без віз», – запевняв тоді Президент. Подібні поспішні заяви, коли Петро Порошенко говорив про те, що «ось-ось» омріяний «безвіз» стане реальністю, як уже зараз очевидно, були не лише свідченням нерозуміння українською владою механізмів прийняття рішень європейськими бюрократами. Перемовини про надання Україні томосу про автокефалію, які веде команда Президента, проходять за подібним сценарієм. У ньому аж надто оптимістичні заяви про успіх перемовин і про те, що потрібне рішення уже насправді прийняте дуже часто стають несподіванкою для тих, хто власне й мав би приймати ці рішення. Такий спосіб форсувати переговори, щоб добитись потрібного рішення абсолютно вписується в стиль ведення перемовин Петра Порошенка, очевидно ще з часів, коли він активно займався бізнесом.

Однак стиль жорсткого перемовника, який постійно випереджає опонента, можливо, є ефективним в бізнесі, але не в політиці. Кожен такий «фальстарт», коли європейські бюрократи спростовували надто оптимістичні заяви української влади додавав скепсису у сприйнятті безвізового режиму. Скепсис став основним емоційним фоном, який супроводжував переможні заяви офіційних чиновників та політиків.

До формування песимістичних настроїв долучились і опозиційні політики, які три роки аж до червня 2017 переважно негативно оцінювали перспективи отримання безвізового режиму Україною. Політики, народні депутати, топ-спікери та лідери громадської думки називали сотні причин, чому Україна не може отримати безвізового режиму. Натомість, після того, як все ж Рада Європейського Союзу прийняла позитивне рішення, ті ж спікери, які учора заявляли про те, що Україні не бачити безвізу, почали вигадувати нові «лякалки». Одні гнівно заявляли, що насправді Україна могла б отримати безвіз набагато раніше, якби не Порошенко, однак через загальну бідність він насправді нікому не потрібен бо українці не можуть собі дозволити їздити за кордон. Інші розповідали про тотальний виїзд українців закордон хоча насправді немає жодного доведеного зв’язку між збільшенням кількості заробітчан і впровадженням безвізового режиму.

Тому у своєму привітанні у зв’язку з першою річницею дії безвізового режиму між Україною та ЄС Петро Порошенко згадав «зрадофілів», які зіпсували йому позитивний ефект від безвізу.

На сором песимістам

Натомість, офіційні цифри вказують, що українці попри сарказм та недовіру, активно користувались новими можливостями. За інформацією прикордонної служби, від початку дії безвізового режиму кордон з країнами ЄС перетнули майже 20,3 мільйона громадян. З них — майже 4,8 мільйона осіб за біометричними паспортами. Понад 555 тисяч громадян України перетнули кордон на умовах безвізового режиму.

Громадська організація «Європа без бар’єрів» відзначає, що після старту безвізу, вдвічі менше українців аніж за попередній рік звернулось за отриманням шенгенських візи. Якщо в 2016 році запитів на отримання шенгенської візи було близько 1,4 млн, то в 2017 році таких запитів всього 720 тисяч.

Україна з третього перемістилась на шосте місце за кількістю поданих заявок до посольств країн Шенгену, а за кількістю отриманих віз — на 7 місце. Зокрема, значно частіше до консульств за візами звертаються громадяни Росії, Туреччини та Білорусі. Українці, натомість, все частіше надають перевагу біометричним паспортам: у пікові дні до міграційної служби минулого року надходило до 26 тисяч звернень, зараз ця цифра становить близько 17 тисяч. Всього ж з 2015 року українцям видано близько 8,8 млн біометричних паспортів.

Таким чином, українці активно користуються перевагами вільного в’їзду до європейських країн, однак визнавати це за заслугу чинному главі державі не поспішають. Після нетривалого зростання, влітку 2017 року рейтинг Петра Порошенка знову поповз донизу. Навіть справді оптимістичні цифри щодо кількості українців, які скористались безвізом, не є аргументом на тлі корупційних скандалів, безгосподарності та невиконаних обіцянок. «Фактор безвізу», попри старання політиків так і не став аргументом в політичних баталіях. Відтак, основний «вигодонабувач» від безвізу – все ж ті майже півмільйона українців, які скористались умовами безперешкодного в’їзду до країн ЄС.