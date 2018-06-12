Без велодоріжок, але з новим освітленням – з вересня відкриють відремонтовану Личаківську

У Львові на вул. Личаківській тривають завершальні ремонті роботи. Вже готовий відрізок на ділянці від вулиці Мечникова до вулиці Черемшини. А зараз робітники займаються ділянкою до вулиці Пасічної та трамвайним кільцем.

Спочатку трамвайне кільце на Пасічній планували робити більшого радіусу. Однак для цього довелось би зрізати 30 дерев. Тому вирішили дещо відійти від запланованого і відновили кільце по попередньому маршруту. Після відкриття тут зможуть їздити і нові, низькопідлогові, трамваї.

«Зараз завершуємо роботи по колектору. Тобто, перебуваємо на фініші. Далі працюватимемо над дорожньою частиною, прокладанням колії, тротуарів, контактної мережі», – пояснив виконувач обов’язків ЛКП «Львівавтодор» Роман Познанський.

За його словами, на оновленій Личаківській не буде велодоріжок, бо ширина вулиці не дозволяє цього зробити. Натомість тут подбали про тротуари, їх облаштують так, щоб комфортно почувалися мало мобільні групи населення. Зокрема, в деяких місцях передбачені пандуси.

З новинок – і освітлення вулиці. Роман Познанський розповів, що тут встановили лампи європейського стандарту. Вони світять точково, не розпорошуючи світла. Також є можливість керувати ними віддалено.

«Найскладніше вже позаду. Зараз важливі тільки погодні умови та якісне поступлення грошей. Плануємо, з 1 вересня повністю відкрити дорогу для проїзду усього транспорту», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Тим часом проїзд на Личаківську із вулиці Долішньої відкриють вже за місяць, 15 липня. Це має значно спростити добирання людей із Винник та Кривчиць.

Щодо якості робіт на Личаківській, то, як розповів інженер міжнародної консалтингової компанії Egis, який здійснює технічний нагляд, П’єр-Ів Тесьє, деякі зауваження були, але їх відразу ліквідовували.

«Є питання до приватних компаній, які дозволяють собі прокладати власні кабелі, не узгоджуючи своїх дій з «Львівавтодором». Такого не має бути», – пояснив П’єр-Ів Тесьє.

Нагадаємо, капітальний ремонт вулиці Личаківської розпочали 25 березня 2017 року. Тендер на виконання робіт виграла компанія “Онур”. Орієнтовна вартість робіт – 6 млн євро.