Завтра у музеї «Територія Терору» – прем’єра фільму «Де-фак-то»

Завтра, 12 червня, о 18:00 у Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» (просп. Чорновола, 45г) відбудеться прем’єра фільму «Де-фак-то» і дискусія «Як суспільства пам’ятають? Історія і ритуали вшанування Другої світової у Львові».

«Де-фак-то» – це документальний фільм про поводження з історією та її переосмислення у суспільстві «пост-факту». У формі календаря фільм показує низку різних політичних, соціальних та етнічних груп Львова, які відзначають і вшановують різні події Другої світової війни. Наголос зроблено на формальній мові та перформативності цих щорічних ритуалів. Незважаючи на всю серйозність історичних подій, які вшановуються, накладання різних смислових шарів іноді веде до ненавмисних комічних ефектів.

Фільм було знято у Львові у 2016−2017 рр. Це результат співпраці між мисткинею Єкатериною Шапіро-Обермаєр та історикинею Александрою Вахтер (Відень) (спільний проект «Львів. Музей війни»). Тривалість фільму: 32 хв.

Після показу запрошують долучитися до дискусії зі співавторками фільму та істориками Ігорем Дерев’яним, Іриною Склокіною та Андрієм Усачем. Мови: українська, російська.

Подія відбувається в межах програми «Lwów, לעמבערג‎, Львів, Lemberg’43: Місто, яке (не)пережило» — це серія меморіальних заходів до 75-ої річниці ліквідації гетто та Янівського концтабору у Львові. Подія у співпраці з Австрійсько-українським центром співробітництва в галузі науки і культури у Львові (OeAD Cooperation Office Lviv).

Вхід вільний.