Завтра у Львові можливі грози та град

Як інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології, по території Львівської області та місту Львову 12 червня прогнозуються грози.

Вдень із збереженням до кінця доби сильні дощі, місцями сильні зливи; пориви північно-західного вітру та місцями шквали 17 — 22 м/с, град.

Загалом на цю добу синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень сильний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Грози, град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7- 12 м/с, вдень шквал 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі 13 — 15° тепла, вдень 24 — 26° тепла.