За рік безвізом скористалися понад півмільйона українців

Сьогодні минає рік відтоді, як громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу, крім Великої Британії та Ірландії, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

Процес перетину державного кордону для українців став значно простішим і комфортніше. Адже для безвізової подорожі необхідно лише мати медичну страховку, зворотні квитки та за необхідності підтвердити місце проживання в європейській країні й наявність певної суми коштів.

Загалом від початку введення безвізового режиму до країн Європейського Союзу прослідувало майже 20,3 мільйона громадян, з яких майже 4,8 мільйона осіб – за біометричними паспортами та понад 555 тисяч громадян України скористалися всіма перевагами безвізового режиму. Із них 36% – це пасажири авіаційних пунктів пропуску.

Певний «ажіотаж» серед охочих безперешкодно подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу – в середньому прикордонники оформляли до 90 тисяч українців за місяць. У листопаді 2017 року цей показник становив вже 32,5 тисячі осіб. З настанням літа, тобто періоду активних відпусток і мандрівок, прикордонники знову очікують збільшення пасажиропотоку.

Найбільше українців обирають авіаційні шляхи для подорожей, найменше – морем. Своєрідним «вікном до Європи» для України залишається Польща. Саме через неї до країн ЄС потрапляє найбільша кількість українців. Найменший потік мандрівників з України до країн ЄС через словацький кордон.

Черги в пунктах пропуску мають періодичний характер і пов’язані зі святами, періодом відпусток, масовими міжнародними заходами, а також сезонними роботами за кордоном та малим прикордонним рухом, – кажуть прикордонники. Крім того, останнім часом на кордоні з ЄС черги утворюються з вини власників авто на «євробляхах» і так званих пересічників, які впродовж доби можуть по декілька разів перетинати кордон. У взаємодії з європейськими колегами Держприкордонслужба намагається оперативно реагувати на такі ситуації.

Державна прикордонна служба України запевняє, що виконала всі визначені завдання, передбачені Планом лібералізації. Зокрема, обладнано всі авіаційні, міжнародні й міждержавні пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС автоматизованими робочими місцями з функцією біометричного контролю, що дає змогу зчитувати й автоматично перевіряти всі типи біометричних документів. Крім того, триває робота щодо нарощення технічних можливостей відомчих інформаційних систем.