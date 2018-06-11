У Новояворівську затримали двох грабіжників

10 червня близько 07.00 на оперативну лінію «102» зателефонував чоловік та повідомив, що невідомий зловмисник заволодів його мобільним телефоном «Samsung», вартістю 8000 гривень. За вказаною адресою виїхала група реагування Управління поліції охорони у Львівській області. Коли вони прибули на місце події, до правоохоронців звернувся потерпілий та вказав на двох молодиків. Коли працівники наряду припаркували службовий автомобіль, підозрювані накинулися на заявника та почали бити його.

Як інформує Управління поліції охорони у Львівській області, правоохоронці намагалися припинити правопорушення, проте один із невідомих вхопився за автомат поліцейського та спробував відібрати його, тоді інший правоохоронець зробив два попередження про припинення незаконних дій і, побачивши, що нападник не реагує, здійснив попереджувальний постріл в повітря, після чого невідомі почали тікати.

Їх було затримано та передано працівникам слідчо-оперативної групи Яворівського відділу поліції. Порушниками виявилися мешканці Новояворівська 1984 та 1996 років народження.

За відкрите викрадення чужого майна (грабіж) винному загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.