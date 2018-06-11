У Львові відбувся найбільший фестиваль для вчителів

Приїхали близько 700 освітян з України, Нідерландів і Хорватії

Триденний фестиваль гуманної педагогіки зібрав близько 700 освітян з 23 областей України, а також гостей з-за кордону, зокрема, Нідерландів та Хорватії.

На фестивалі, що пройшов у Львові 8-10 червня, обговорювались гуманні засади освіти і виховання та способи налагодження доброзичливих стосунків вчителів із батьками та учнями. Вчителі могли прослухати лекції, майстер-класи, панельні дискусії на різноманітні теми від 41 спікера.

За словами організаторів, Громадської Організації «Львівський обласний центр Гуманної Педагогіки», метою події було запровадження ідей духовного гуманізму в сучасному освітньому та суспільному просторі.

«Темою цьогорічного фестивалю є поетичні рядки з праць В.Крищенка: «Родина, родина – це вся Україна з глибоким корінням, з високим гіллям». Ми хотіли, аби учасники нашого заходу обмінялись власними напрацюваннями з питань родинного виховання дітей нового покоління, створення та функціонування сім’ї», – розповіла організаторка заходу Валентина Матяшук.

Окрім досвідчених у галузі експертів, з учасниками фестивалю спілкувались також представники різних культур та етносів, які розповіли про особливості виховання у єврейській, мусульманській, польській родинах. Вперше фестиваль відвідав іноземний спікер, Хенк Бонс, радник правозахисної організації «Amnesty International» який поділився досвідом створення спеціальних шкіл для дітей з інвалідністю у Нідерландах.