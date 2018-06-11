У Львові мікроавтобус травмував 92-літню жінку

9 червня на вул. Пасічній мікроатобус травмував пішохода, 92-літню місцеву мешканку, – повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Мерседес Спринтер», 36-річний львів’янин під час руху заднім ходом, наїхав на жінку. З тілесними ушкодженнями потерпілу госпіталізували у нейрохірургію. Медики діагностували у неї забійну рану потиличної ділянки.

Зараз встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.