У Львові чоловік розбив сокирою вітрини й банкомат, бо не отримав пенсії (фото)

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, сьогодні близько опівночі до патрульних на вулиці Володимира Великого підбігли громадяни й повідомили, що невідомий чоловік побив сокирою вікна в магазині. За словами свідків, зловмисник побіг у напрямку вулиці Бойчука. Інспектори, отримавши орієнтування, почали наздоганяти його. Невідомий, утікаючи, викинув знаряддя, яким, за словами очевидців, і вчинив злочин.

Орієнтовно за 150 метрів особу затримали. 45-річний чоловік не заперечував свого вчинку. Понад те, він зізнався, що перед цим розбив банкомат на вулиці Петлюри. Там за годину до цього інциденту працював інший екіпаж.

Свій вчинок чоловік пояснив тим, що не отримав пенсію, яку дають зазвичай до 10 числа щомісяця, і це його обурило. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом патрульні доставили чоловіка у Франківський відділ поліції.