Трускавець запрошує на День міста
Святкування триватимуть 15-17 червня
Щорічно святкування річниці заснування курорту припадає на третій вікенд червня. Цьогоріч день міста Трускавця святкуватимуть в період із 15 по 17 червня.
Програма святкування розписана на три дні.
15 червня:
- З 12:00 до 15:00на майданчику біля нижнього бювету буде відбуватись дійство – Дитяча сторінка “Феєрія розваг”
- 17:00-18:00на балконі художнього музею М.Біласа відбудеться променад-концерт учнів дитячої школи мистецтв ім.Р.Савицького “Рідному місту даруємо”
- 18:00-19:00відбудеться Церемонія відкриття V-го Міжнародного фестивалю-конкурсу оркестрів, інструментальних ансамблів і мажореток “Яскрава симфонія Прикарпаття – 2018” та урочиста хода вулицями міста учасників фестивалю “Яскрава симфонія Прикарпаття”.
- 19:00-20:00на майдані Незалежності відбудеться концерт оркестру військових моряків (Військовий оркестр військової частини А2062, м. Миколаїв)
- 21:00-23:00в музеї міста курорту буде проходити театралізоване дійство “Ніч в музеї”
16 червня:
- 16:00-17:00заплановане відкриття виставки живопису родини Отковичів “Родинне коло” в художньому музеї М. Біласа
- 17:00-18:00на майданчику поруч із головним бюветом буде проходити вулична вистава одеського театру “Карнавал” – “Шоу живих статуй”
- 18:00-19:30заплановані вечірні концерти для відпочивальників на відкритих майданчиках міста поруч із ТЦ КУБ, біля нижнього бювету та на майдані Незалежності
- О 21:00-22:00на майданчику поруч із центральним бюветом відбудеться вулична вистава київського театру “Хайлатц” – “Карнавал”
17 червня:
- 14:00-15:00 на головній площі міста пройде концерт Військового оркестру Національної академії Сухопутних військ ім. Гетьмана П.Сагайдачного
- 15:00-17:00 запланований гала-концерт духових оркестрів V-го Міжнародного фестивалю-конкурсу оркестрів, інструментальних ансамблів і мажореток
- 17:00-18:00 вулицями курорта та по головній площі пройде венеціанський карнавал за участі театру з Польщі “Клініка ляльок”, театру “Хайлатц” (м.Київ), театру “Карнавал” (м.Одеса) та театру “Воскресіння”, а також волонтерів-трускавчан.
- 18:00-19:00 – урочиста академія до дня міста
- 19:00-21:30 – на головній сцені міста відбудеться святковий концерт за участі народного артиста України Павла Дворського із синами та популярного рок-гурту Скай
- 22:00-23:00 на майданчику поруч із нижнім бюветом відбудеться Парад повітряних куль