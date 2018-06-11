Трускавець запрошує на День міста

Щорічно святкування річниці заснування курорту припадає на третій вікенд червня. Цьогоріч день міста Трускавця святкуватимуть в період із 15 по 17 червня.

Програма святкування розписана на три дні.

15 червня:

З 12:00 до 15:00 на майданчику біля нижнього бювету буде відбуватись дійство – Дитяча сторінка “Феєрія розваг”

на майданчику біля нижнього бювету буде відбуватись дійство – Дитяча сторінка “Феєрія розваг” 17:00-18:00 на балконі художнього музею М.Біласа відбудеться променад-концерт учнів дитячої школи мистецтв ім.Р.Савицького “Рідному місту даруємо”

на балконі художнього музею М.Біласа відбудеться променад-концерт учнів дитячої школи мистецтв ім.Р.Савицького “Рідному місту даруємо” 18:00-19:00 відбудеться Церемонія відкриття V-го Міжнародного фестивалю-конкурсу оркестрів, інструментальних ансамблів і мажореток “Яскрава симфонія Прикарпаття – 2018” та урочиста хода вулицями міста учасників фестивалю “Яскрава симфонія Прикарпаття”.

відбудеться Церемонія відкриття V-го Міжнародного фестивалю-конкурсу оркестрів, інструментальних ансамблів і мажореток “Яскрава симфонія Прикарпаття – 2018” та урочиста хода вулицями міста учасників фестивалю “Яскрава симфонія Прикарпаття”. 19:00-20:00 на майдані Незалежності відбудеться концерт оркестру військових моряків (Військовий оркестр військової частини А2062, м. Миколаїв)

на майдані Незалежності відбудеться концерт оркестру військових моряків (Військовий оркестр військової частини А2062, м. Миколаїв) 21:00-23:00в музеї міста курорту буде проходити театралізоване дійство “Ніч в музеї”

16 червня:

16:00-17:00 заплановане відкриття виставки живопису родини Отковичів “Родинне коло” в художньому музеї М. Біласа

заплановане відкриття виставки живопису родини Отковичів “Родинне коло” в художньому музеї М. Біласа 17:00-18:00 на майданчику поруч із головним бюветом буде проходити вулична вистава одеського театру “Карнавал” – “Шоу живих статуй”

на майданчику поруч із головним бюветом буде проходити вулична вистава одеського театру “Карнавал” – “Шоу живих статуй” 18:00-19:30 заплановані вечірні концерти для відпочивальників на відкритих майданчиках міста поруч із ТЦ КУБ, біля нижнього бювету та на майдані Незалежності

заплановані вечірні концерти для відпочивальників на відкритих майданчиках міста поруч із ТЦ КУБ, біля нижнього бювету та на майдані Незалежності О 21:00-22:00на майданчику поруч із центральним бюветом відбудеться вулична вистава київського театру “Хайлатц” – “Карнавал”

17 червня: