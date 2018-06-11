Суд на 3 роки обмежив волю чоловіку, який зруйнував пам’ятник Шевченку у Стрию

Стрийський міжрайонний суд Львівської області засудив до трьох років обмеження волі місцевого жителя, який кілька разів руйнував мідний пам’ятник Тарасу Шевченку, щоб здати її на металобрухт.

Відповідне рішення суду від 31 травня оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень України, – пише «Українська правда».

У документі зазначається, що восени 2017 року чоловік за допомогою викрутки зірвав мідну обшивку та пошкодив частину пам’ятника Тарасу Шевченку у Стрию. Трикілограмовий фрагмент підсудний здав у пункт металобрухту за 426 гривень.

Окрім того, у лютому 2018 року він знову пошкодив пам’ятник у парку ім. Т.Г. Шевченка у Стрию, зірвавши голову та мідні фрагменти постаменту вагою 8 кілограмів. Їх здав на металобрухт за 1136 гривень.

Суд визнав чоловіка винним у крадіжці і руйнуванні об’єкта культурної спадщини і засудив до трьох років обмеження волі. Також він має сплатити на користь держави 2860 гривень витрат на залучення експерта.