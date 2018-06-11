На Старосамбірщині знайшлася 13-річна дівчинка, яку шукали відучора

Нагадаємо, 10 червня о 22:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те, що в селі Страшевичі Старосамбірського району близько 16:00 пішла з дому та не повернулася дівчина 2004 року народження.

Для пошуку зниклої дитини залучили рятувальників, працівники поліції, кінолога із собакою та понад сотня місцевих мешканців.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 11 червня о 08:00 пошуки продовжили із залученням пошукової групи 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України та пошукової собаки.

Як повідомили “Львівській газеті” в ГУ Нацполіції у Львівській області, об 11:45 дівчину виявили в полі неподалік села, вона самостійно поверталася додому. Медичної допомоги дитина не потребувала. Зараз із дитиною та сім’єю працює психолог.