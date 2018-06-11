На Старосамбірщині розшукують 13-річну дівчинку

У Страшевичах Старосамбірського району пошукова група розшукує 13-річну дівчинку. Вчора близько 16.00 вона пішла з дому та не повернулася.

Дівчинка – Янів Вероніка Володимирівна, 8.12.2004 року народження, мешканка села Страшевичі.

Прикмети: на вигляд 13 років, ріст – 140 см, худорлявої статури, волосся русяве, довге, очі сірого кольору, брови чорні.

Дитина вийшла з дому без одягу.

У разі отримання будь-якої інформації правоохоронці просять повідомити Старосамбірське ВП Самбірського ВП ГУ Нацполіції у Львівській області за номером 097 40 64 942 або за номером 102.

Дитину відучора шукають рятувальники, поліція, місцеві, кінолог із собакою.