На Львівщини на підтримку АТОвців вже скерували 5,5 млн грн

Загальна сума соцдопомог для учасників програми у 2018 році становитиме понад 27 млн гривень

Цьогоріч на реалізацію Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС), членів їхніх сімей, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні, із передбачених 27,1 млн грн з обласного бюджету спрямували вже 5,5 млн гривень, – повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Обсяг зазначеної програми з урахуванням змін, внесених черговою сесією обласної ради 5 червня передбачено збільшити ще на 320 тис гривень.

Ці кошти будуть направлені департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації для забезпечення виплати грошової допомоги 40 внутрішньо переміщеним особам-учасникам АТО (операції Об’єднаних сил) на вирішення матеріально-побутових проблем.

Цими днями на фінансову підтримку учасників операції Об’єднаних сил виділили 53,5 тис гривень.