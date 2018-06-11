На Львівщини на підтримку АТОвців вже скерували 5,5 млн грн
Цьогоріч на реалізацію Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС), членів їхніх сімей, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні, із передбачених 27,1 млн грн з обласного бюджету спрямували вже 5,5 млн гривень, – повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.
Обсяг зазначеної програми з урахуванням змін, внесених черговою сесією обласної ради 5 червня передбачено збільшити ще на 320 тис гривень.
Ці кошти будуть направлені департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації для забезпечення виплати грошової допомоги 40 внутрішньо переміщеним особам-учасникам АТО (операції Об’єднаних сил) на вирішення матеріально-побутових проблем.
Цими днями на фінансову підтримку учасників операції Об’єднаних сил виділили 53,5 тис гривень.