Міністр юстиції Петренко відкрив у Львові сервісний центр “Open space”

Тут послуги у сфері юстиції можна буде отримувати за лічені хвилини

Сьогодні управління юстиції у Львівській області презентувало новий сервісний центр “Open space”. На відкриття закладу прибув міністр юстиції Павло Петренко та нардеп Ірина Луценко.

У сервісному центрі громадяни зможуть скористатися найбільш популярними послугами у сфері юстиції. Зокрема зареєструвати народження дитини, подати документи для оформлення шлюбу, зміни імені чи повторно отримати якийсь документ.

Особливість закладу у тому, що тут все працюватиме у спрощеному режимі, а тому триватиме процедура від 3 до 30 хвилин. А оплатити усі послуги можна відразу на місці у терміналі. За один день центр зможе обслуговувати до 150 людей.

“Насправді це той стандарт, який має бути у кожному державному сервісі. Адже він передбачає швидкість, відсутність бюрократії та комфорт для громадян. Важливо, що в такому офісі немає можливості закритися десь у маленькому кабінеті і вимагати хабар чи створювати перепони у видачі документів”, – сказав Павло Петренко.

Людина зможе прийти у сервісний центр, зареєструватися в електронній черзі, отримати відповідний квиток та отримати бажану послугу. При цьому місце реєстрації для більшості послуг не має значення. Лише зміна імені та реєстрація смерті здійснюється за місцем проживання.

Начальниця управління юстиції Львівської області Іванна Смачило зазначила, що такі невеличкі офіси є лише початком, і відомство й надалі створюватиме українцям комфортні умови.

Львівський “Open space” є третім в Україні. Такі центри вже відкрили у Києві та Одесі. Також будуть у Вінниці, Ужгороді, Херсоні, Чернігові, Сумах та Северодонецьку. А до наступного року планують покрити усю країну.