Львівській залізниці компенсували лише 9% пільгових перевезень

Упродовж п’яти місяців 2018 року регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» перевезла у приміському сполученні майже 2,3 млн. пасажирів пільгових категорій на загальну суму понад 26,4 млн. грн. Проте органи державної та місцевої влади у семи областях західного регіону за звітний період компенсували магістралі менше, ніж 2,4 млн. грн, що становить близько 9% від суми наданих послуг, – інформує прес-служба Львівської залізниці.

Порівнюючи компенсації із нарахованими сумами за перевезення пільговиків, Львівська залізниця недоотримала понад 24 млн. грн.

Зокрема, станом на початок червня договори зі Львівською залізницею на відшкодування витрат на пільгові перевезення уклало лише 38 органів державної та місцевої влади зі семи областей західного регіону на загальну суму 6,343 млн. грн. Із них 20 угод укладено на Львівщині на загальну суму 2,520 млн. грн. (у січні-травні компенсовано 1,131 млн. грн), 3 угоди – на Тернопільщині на 1,640 млн. грн. (компенсовано 520 тис. грн.), 5 угод – на Рівненщині на 129 тис. грн. (компенсовано 80 тис. грн.), 6 договорів на загальну суму 806 тис. грн. із магістраллю уклали органи державної і місцевої влади на Івано-Франківщині (сума компенсації за січень-травень становить 246 тис. грн.), 4 договори – на Закарпатті на суму 1,248 млн. грн. (компенсовано заледве 362 тис. грн.).

У Волинській та Чернівецькій областях із початку року магістралі не компенсували за перевезення пільговиків у приміському сполученні жодної гривні, за винятком Глибоцької районної ради, яка перерахувала залізниці 16,2 тис. грн. боргу за 2015 рік.