Гніздичівська ОТГ першою на Львівщині підписала угоду з Нацслужбою охорони здоров’я

Гніздичівська ОТГ підписала угоду з Національною службою охорони здоров’я. Вже з липня на рахунок громади повинні почати надходити кошти – як результат укладених угод між мешканцями громади та лікарями, – повідомляє Офіс реформ у Львівському РВ АМ У.

Як розповіла директор, головний лікар КНП Гніздичівської амбулаторї загальної практики сімейної медицини Дарія Паньків, станом на 7 червня декларації із сімейними лікарями підписало 1837 мешканців громади. І ця цифра постійно збільшується. Усього в громаді мешкає 6 777 осіб.

«З медичних закладів у нашій громаді є амбулаторія і 3 ФАПи. Працює у медицині 3 сімейних лікарі та 11 медсестер. У два попередніх роки медичної Гніздичівська ОТГ першою з громад Львівщини підписала угоду з Національною службою охорони здоров’я. Субвенції нам вистачало. Цього року медична субвенція давалася лише на півроку, і громада змушена була дофінансовувати медичну сферу», – розповіла Дарія Паньків.

Головний лікар також сказала, що про медичну сферу громада не забуває. Для медиків закупили два електрокардіографи, глюкометри, спірометр. Також громада закуповує перев’язочний матеріал та щприци. ОТГ повністю забезпечує ліками невідкладну допомогу, а безкоштовними рецептами – інвалідів дитинства, інвалідів I-II групп, учасників АТО та учасників бойових дій.

Стосовно інших громад Львівщини, то найближче до підписання угоди з Національною службою охорони здоров’я перебуває Жовтанецька ОТГ.