Фейкові замінування львівських бізнес-центрів мають російський слід

Як встановили співробітники Управління СБ України у Львівській області, хибні повідомлення про вибухівку на території Львівських бізнес-центрів надходять з території Російської Федерації, – повідомляє Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Нагадаємо, що впродовж останніх двох тижнів на електронну адресу «Гарячої лінії Львова» невідомий постійно надсилав повідомлення про замінування будівель.

Оперативники спецслужби спільно з працівниками Нацполіції з’ясували, що листи надходили з мережі російського інтернет-провайдера Теле2. ІР-адреса “телефонного терориста” зареєстрована в Омську, РФ.