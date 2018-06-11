Декларації з лікарями уклали вже 20% мешканців Львівщини

Як повідомляють у департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА, до системи підключені практично усі заклади первинної медичної допомоги в області

Мешканці Львівщини вже підписали з медиками 513819 декларацій.

Найактивніше процес укладення декларацій відбувається в Моршині, Бориславі, Червонограді, Трускавці, а також Дрогобицькому, Яворівському, Старосамбірському, Сколівському та Городоцькому районах.

Зазначимо, на меті eHealth – переведення всіх документів та процесів взаємодії у сфері охорони здоров’я з паперового формату в електронний, при цьому створюючи єдині реєстри закладів, лікарів, пацієнтів, ліків тощо.