Біля Польського посольства завершують ремонт площі

Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, на пл. Яцека Куроня завершують ремонтні роботи. Роботи розпочалися на початку травня. Виконувало їх ШРП Галицького району на замовлення районної адміністрації.

«На початку травня розпочалися роботи з ремонту пл. Яцека Куроня. Роботи виконувало ШРП Галицького району на замовлення адміністрації. Під час робіт було встановлено вуличні меблі (лавочки), облаштовано додаткову доріжку для зручностей матерів з візочками та маломобільних груп людей. Досі там були сходи, тому особи з візочками мали трудність, щоб потрапити на площу. Станом на сьогодні залишається посіяти траву і встановити урни для сміття. Орієнтована вартість робіт 200 тис. грн», — розповів Андрій Зозуля, голова Галицької Р А.

За інформацією департаменту розвитку ЛМР, у цю неділю, 17 червня, відбудеться відкриття інформаційної таблиці на пл. Я.Куроня.

Нагадаємо, Львівська міська рада присвоїла ім’я Яцека Куроня площі біля Генерального консульства Польщі. За відповідну ухвалу під час засідання сесії 22 березня 2018 р проголосували депутати ЛМР.