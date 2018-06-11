«Батьки», «негри», «жиди», «цигани» – які слова зникнуть із українських підручників

У Міносвіти вирішили прибрати зі шкільних підручників слова, які можуть когось дискримінувати

Шкільні підручники, які готують для друку за державний кошт, пройшли антидискримінаційну експертизу. Вона і показала, що більшість сучасних школярів у своїх книжках не можуть знайти віддзеркалення себе, своїх рідних чи обставин, в яких вони живуть, повідомляють у прес-службі МОН.

Так з книжок вилучили анахронізми типу «негри», «жиди», «цигани» тощо.

Крім того, експертам здалос зайвим слово «батьки». Йдеться про завдання, у яких учневі пропонують виконати якусь дію із батьками.

«На жаль, зараз в Україні 3 мільйони дітей проживають у неповних сім’ях, а це – майже 40%. Йдеться і про дітей, які живуть виключно з дідусями та бабусями, зі старшими братами та сестрами, з тітками та дядьками. Ця ситуація особливо загострена, бо частина дітей втратила своїх батьків внаслідок російської агресії на сході України», – пояснюють у Міністерстві.

Тому слово «батьки» експерти пропонують замінити на «рідні».

Недопустимим є також і те, що у підручниках абсолютно відсутній герой, який зображав би людину з особливими потребами. Хоча зараз таких людей в Україні є 6% (2,5 млн осіб).

Що стосується людей похилого віку, то їх завжди показують як абсолютно немічних.

«Ознаки дискримінації мають й ті завдання, які зображують хлопчиків/дівчат у стереотипних ролях, тим самим пропагуючи застарілі форми поведінки. Так, це можуть бути уявлення, що про дітей можуть піклуватися лише дівчата, чи що технічними професіями можуть займатися виключно хлопці», – розповідають у відомстві.

Цікаво, що методи, за якими робили анти дискримінаційну експертизу, розроблені на основі українських досліджень та міжнародних звітів UNIСEF щодо випадків дискримінації у підручниках різних країн світу.

Самі ж експерти пройшли спеціальне навчання. Загалом робоча група складається із 25 провідних фахівців, що є представниками різних вишів.