3rd Molokiya Lviv Half Marathon став наймасштабнішою біговою подією у місті Лева (фото)

3rd Molokiya Lviv Half Marathon, який вже втретє пройшов у Львові, 10 червня перетворив місто на столицю бігової казки, подарувавши учасникам сонячну погоду та відмінну організацію. Вперше в історії півмарафонська дистанція у Львові зібрала майже 1300 учасників! Вже вдруге поспіль у чоловіків перемогу відсвяткував Тарас Сало (1:08:51), для якого цей старт є домашнім. У жінок в запеклій конкуренції на найвищу сходинку зійшла представниця Буковини Юлія Профіс (1:19:18).

У змаганнях чоловіків від самого старту Тарас Сало взяв ініціативу на себе та одноосібно тримав лідерство аж до фінішу. За швидкого початку львів’янин забезпечив собі чималий відрив від суперників і, тримаючи ситуацію під контролем, впевнено захистив минулорічний титул. Другим з відставанням у 38 секунд фінішував Юрій Грицак (1:09:29) та третім – Юрій Вихопень (1:12:14) з відставанням від лідера в 3 хвилини та 23 секунди.

“По часу вийшло на одну хвилину гірше, ніж минулого року. Глибоко в душі, звісно, хотілося пробігти по рекорду. Але в першу чергу стояла задача перемогти, і я з нею впорався! Я усвідомлював, що враховуючи погодні умови, рекорд був під сумнівом. Хоча на 10-му кілометрі я ще біг на рекорд траси. Але це було пов’язано з тактичними моментами, адже планував від старту втекти подалі від суперників і тримати цю відстань максимально аж до фінішу. І ця тактика спрацювала, хоча було важкувато! Загалом, я задоволений переможним результатом. Емоції переповнюють! Перемогу присвячую близьким, які завжди мене палко підтримують будь-де, будь-коли, де б я не біг, вони завжди переживають”, – прокоментував Тарас.

На відміну від чоловіків, у жіночому забігу доля перемоги та призових місць не була зрозумілою практично до самого фінішу. Зі старту лідерство у жінок взяла на себе Тетяна Вернигор, але вже ближче до середини дистанції на перші позиції перемістились Юлія Профіс та Марія Гудак. Перемогу в біговій дуелі Львівського півмарафону здобула Юлія Профіс, Марія Гудак відстала на 23 секунди і з часом 1:19:41 фінішувала другою, а чільну трійку замкнула Тетяна Вернигор – з відставанням від переможниці 58 секунд – 1:20:16.

Переможниця розповіла про перипетії боротьби на дистанції та емоції від перемоги:

“Біглося досить нелегко, на першій половині дистанції трималась лідерів, на деяких підйомах навіть трохи відпускала, але потім на спусках наздоганяла. Не добігаючи позначки 10 кілометрів, в лідируючій групі лишились тільки я і Марія Гудак, а за 6 кілометрів до фінішу, на черговому спуску, я здійснила спробу відриву, що мені і вдалось. Після цього і аж до фінішу довелось працювати на максимум, тож найважчим видався останній підйом. Але зізнаюсь, радість від перемоги в декілька разів перевершила мої зусилля по дистанції!”

Цього року організатори компанія Run Ukraine зібрали учасників з усієї України та із 27 країн світу, серед яких бігуни із Польщі, Франції, Білорусії, Канади, Китаю, Японії, Ямайки та інших країн. Таким чином, 3rd Molokiya Lviv Half Marathon став одним з найбільших бігових регіональних заходів. Захід традиційно відбувався за підтримки Львівської міської ради. А міський голова Львову, Андрій Садовий успішно фінішував на дистанції 2 кілометри та зазначив:

“Півмарафон — це підтримка тих людей, які за спорт, за біг. До Львова приїжджає багато гостей, багато іноземців. Люди, які приїжджають з різних країн до України і Львова, беруть від нас дуже позитивну енергетику і потім всім розкажуть, як у нас класно. Я кожного року беру участь в півмарафоні і цього року біг був легким і є більше впевненості. Насправді, дуже круто, півмарафонів треба більше, тому що збирається дуже класне середовище. Подивіться на тих людей, які сьогодні прийшли бігати і тих людей, які підтримують — це є світлі, чисті, добрі люди”.

Маршрут головного бігового старту Західної України вже третій рік поспіль пролягав центральними вулицями міста в одне коло. Старт та фініш усіх дистанцій відбувався біля Львівської опери. А сам захід цьогоріч отримав найвищу оцінку – 5 зірок від Європейської легкоатлетичної асоціації. Це найвищий рівень сертифікації та оцінювання, який розроблений провідними фахівцями Європи.

«Львівський напівмарафон — це вже традиційна подія, яка стала для міста щорічною, і вона має безпосередньо мету — залучення учасників до здорового способу життя шляхом саме аматорського, любительського бігу — найдоступнішого виду спорту. Якщо говорити детальніше про Львівський напівмарафон, то цього року ми маємо 2 400 учасників, серед яких 11% це іноземці. Це означає, що біговий рух у нашій країні розвивається, і біг стає каталізатором спортивного туризму”, – зазначив генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Титульним спонсором заходу виступає компанія “Молокія“, яка вже третій рік поспіль підтримує як Львівський півмарафон, так і в цілому бігові старти Run Ukraine.

“Компанія «Молокія» підтримує Львівський півмарафон із самого початку, і цього року, без сумніву, 3rd Molokiya Lviv Half Marathon – наймасштабніший! Ми приємно вражені кількістю учасників, а особливо – кількістю глядачів, що прийшли підтримати спортсменів, це дуже надихає! Завдяки таким спортивним заходам ми допомагаємо змінювати життя українців, робити їх здоровішими і сильнішими. Безліч посмішок, неймовірні емоції та драйв – такою була Львівська половинка цього року!” – прокоментувала Юлія Демчик, заступник директора з маркетингу компанії “Молокія”.

Цьогоріч призовий фонд змагань був збільшений на 16 000 гривень порівняно з минулорічним та склав 65 500 гривень. Грошову винагороду отримали абсолютні переможці та призери в семи вікових категоріях серед чоловіків та жінок на дистанції 21 км.

У програмі півмарафону відбулися три індивідуальні забіги на дистанціях: 21,0975 км, 5 км та 2 км. А також вперше пройшов естафетний забіг: 1х10 км+1х11,0975 км HeForShe Lviv Half Marathon Relay та 3х5 км +1х6,0975 км під назвою Under Armour Relay. Також вдруге під час Львівського півмарафону відбувся Family Run,

участь у якому могла взяти сімейна команда у будь-якому складі, навіть батьки з маленькими дітлахами на руках та у візочках. Традиційно відбулися і дитячі забіги на дистанціях: 1000 м, 500 м та 100 м.

Також найдовшу дистанцію подолали і люди поважного віку. Найстаршим учасником став Василь Крупський (1940 р.н., другий у категорії 70-99р – 2:08:31), учасницею – Марія Островська (1955 р.н., друга у категорії 60-69р – 1:58:33).

Традиційно, забіг на 2 км був благодійним, його метою був збір коштів на придбання реабілітаційного обладнання для Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Госпіталь надає спеціалізовану медичну допомогу за багатьма напрямками, серед них ортопедія і травматологія, проте належного реабілітаційного обладнання у госпіталі недостатньо. 50% від вартості стартового внеску пішли на благодійність.

На старт благодійної дистанції вийшли Юлія Ткач – чемпіонка світу з вільної боротьби, дворазова чемпіонка Європи, заслужений майстер спорту України, Анна Музичук – триразова чемпіонка світу серед жінок і триразова чемпіонка Європи серед жінок з шахів, учасниці конкурсу краси “Міс Львів – 2018” разом з підопічними з дитячих будинків, перший львів’янин, що підкорив Еверест – Роман Городечний, майстер спорту України, Чемпіонка України з бігу на 1 500 м, переможниця кубку України з бігу на 800м Дем’янюк Орися, майстер спорту міжнародного класу зі стрибків у висоту, переможець командного Чемпіонату Європи, фіналіст Чемпіонату Європи у приміщенні, фіналіст “Діамантової ліги 2011 року” Дем’янюк Дмитро.

Особливі нагороди отримали усі фінішери дистанції 21 км, цьогоріч медалі відрізняються особливим дизайном, на них зображений символ міста – лев. Усі учасники естафетного забігу отримали медалі, які виконані у вигляді сходинок та символізують те, що для досягнення своєї мети команді потрібно здолати шлях вгору.

Для того, аби львів’яни могли якнайкраще підготуватися до майбутнього старту, організатор забігу, компанія Run Ukraine, спільно з біговим клубом Run4U вперше провели серію безкоштовних бігових тренувань Open Run Day напередодні забігу, а також серію безкоштовних лецій від досвідчених бігунів та Олімпійських призерів.

У організації 3rd Molokiya Lviv Half Marathon було задіяно 517 волонтерів, 11 реанімобілів медичної допомоги, 30 представників «Червоного Хреста» та 5 екіпажів організації «MotoHelp», представники “Червоного Хреста” та “Мальтійська служба допомоги” 30 осіб, які знаходились вздовж всього маршруту.

Таким чином, 3rd Molokiya Lviv Half Marathon став другим після Nova Poshta Kyiv Half Marathon з більш ніж 1000 фінішерів дистанції 21 км! Тепер очікуємо перевершення цього показника на четвертому старті Run Ukraine Running League 2018, яка об’єднує сім бігових змагань у п’яти містах України, в Одесі 26 серпня!

Додамо, що цьогоріч у марафоні взяли участь і представники ТРК Галичина. Вони долали дистанцію 5 км. Ольга Купців виборола 10 місце в загальному рейтингу, Роксолана Мудрак прийшла 31-ою, а Марічка Курило стала 45-ою. Загалом на дистанції змагались 182 учасники.

Переможці :

21,0975 км

Чоловіки:

1.Тарас Сало 1:08:51.8

2.Юрій Грицак 1:09:29.7

3.Юрій Вихопень 1:12:14.1

Жінки:

1.Юлія Профіс 1:19:18.3

2.Марія Гудак 1:19:41.1

3.Тетяна Вернигор 1:20:16.9

5 км

Чоловіки:

1.Володимир Швець 16:43.6

2.Станіслав Дем’янюк 17:33.5

3.Володимир Журавльов 17:46.7

Жінки:

1.Ольга Носова 20:44.2

2.Ірина Слюсар 21:42.4

3.Марина Рубан 22:45.9

2 км

Чоловіки:

1.Володимир Ханас 6:42.3

Жінки:

1.Юлія Ткач 8:13.6

Офіційний сайт заходу: http://lvivhalfmarathon.org/

Титульний спонсор – Молокія

Організатор: Run Ukraine

Офіційні партнери: Mitsubishi Motors, Total, HeForShe

Офіційний спортивний партнер: Under Armour

Генеральні медіа – партнери: Kiss FM, Фокус, Sport Life, XSPORT