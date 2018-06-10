Завтра на маршрут повернеться №49 «Рясне-2 –Приміський вокзал» (розклад руху)

Наразі лише з двома автобусами у тестовому режимі

З понеділка, 11 червня, у тестовому режимі відновить роботу маршрут № 49 сполученням «Рясне-2-Приміський вокзал. Перші рейси із Рясного-2 і Приміського вокзалу стартуватимуть о 7:30. Останні – о 19:30. Курсуватимуть автобуси раз на годину за розкладом.

«Ми попрацювали з приватним перевізником «Успіх БМ» питання відновлення маршруту № 49, який тривалий час не курсує. З понеділка, 11 червня, вони випускають на цей маршрут дві великі машини. Курсування маршруту відновлюється на тиждень у тестовому режимі для проведення замірів пасажиропотоків», – повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

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