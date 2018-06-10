Завтра до Львова приїде міністр юстиції

У понеділок, 11 червня, у Львові відбудеться відкриття правового клубу «PRAVOKATOR» (онлайн-платформа щодо правового консультування громадян). Одне із завдань клубу – посилення правової обізнаності громадськості. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

У відкритті візьмуть участь міністр юстиції Павло Петренко та народний депутат Ірина Луценко.

Окрім того, серед інших заходів, запланованих на час візиту міністра юстиції, – відкриття центру з надання послуг у сфері ДРАЦС м. Львова європейського зразка – «OpenSpace» та засідання регіонального штабу з питань ліквідації заборгованостей з виплат заробітної платні.