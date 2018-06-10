У Львові 5 годин гасили масштабну пожежу на стадіоні СКА (фото, відео)

10 червня о 02:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вулиці Клепарівська, 39-а. Займання сталося у 3-поверховій адміністративній будівлі, в якій також розміщено стрілецький тир, на території стрілецького комплексу з адміністративними приміщеннями навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Площа будівлі – 4 400 кв.м. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

До місця події негайно скерували пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику №3. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить покрівля по всій площі приміщення.

Рятувальники винесли з приміщення тиру патрони та стрілецьку зброю. Також не допустили поширення вогню на приміщення гуртожитку, розташованого поряд. Аби гарантувати безпеку, з гуртожитку евакуювали 120 мешканців.

Керівником гасіння пожежі був начальник ГУ ДСНС України у Львівській області. До ліквідації пожежі залучили 127 рятувальників, в тому числі 33 курсантів ЛДУ БЖД, та 21 одиницю спецтехніки.

Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання у складі 8-ми ланок газодимозахисної служби.

Пожежу локалізували о 05:35, ліквідували о 07:51.



Причину виникнення горіння встановлюють. Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.