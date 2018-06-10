У Львові буде II Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера (програма)

На фестивалі виступатимуть: українсько-австрійський симфонічний оркестр K&K Philharmoniker, Український національний хор Львів, піаністи (Philipp Scheucher (Австрія), François-Xavier Poizat (Франція), віолончеліст Борис Андріанов (Росія), диригенти (Тарас Ленько (Україна), Nicolas Krauze (Франція), Maximilian Kendlinger (Австрія)) та інші.

«Упевнені, що така подія матиме позитивний вплив на розвиток культурних традицій Львова, – міста, в якому генеруються найкращі ідеї європейського музикування; збагатить культурне життя нашого міста. Фестиваль відбувається вже вдруге і стане щорічною традицією для Львова», – розповідають організатори.

Програма фестивалю:

10 липня 2018 р. Львівська обласна філармонія

«Festfanfare» («Святкові фанфари») — Прем’єра

Концерт для віолончелі та оркестру № 1 «Unser Vater» («Наш батько»)

Симфонія № 3 для оркестру, хору та солістів «Menschenrechte» («Права людини») — Прем’єра

11 липня 2018 р. Дзеркальна зала Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької

«Alpine Klänge» («Звуки Альп») для квартету валторн — Прем’єра

Увертюра та «Lebenslied» («Пісня життя») для фортепіано та басу з опери «Der Priester» («Священик») — Прем’єра

Ранні твори для акордеону і струнного секстету (вальси та польки)

12 липня 2018 р. Львівська обласна філармонія

Увертюра до опери «Der Priester» («Священик»)

Концерт для фортепіано № 1 оп. 7 «Larissa» («Лариса»)

Симфонія № 2 оп. 9 «Die Österreich-Ukrainische» («Австрійсько-українська»)

14 липня 2018 р. Львівська обласна філармонія

Симфонічна поема оп. 2 «Der verlorene Sohn» («Блудний син»)

Симфонія № 1оп. 4 «Manipulation» («Маніпуляція»)

Довідка. Маттіас Георг Кендлінгер народився у 1964 р. в Тіролі (Австрія). Засновник австрійсько-українського симфонічного оркестру K&K Philharmoniker, K&K Балету й Українського національного хору (Львів). Протягом останніх 20 років вони виступають у найкращих залах 19 країн Європи, таких як Herkulessaal Münchner Residenz, Tonhalle Zürich, Kanzerthaus Berlin, Wiener Musikverein, концертних залах Стокгольма, Копенгагена, Мадрида, Осло, Парижа. За час від заснування K&K Philharmoniker записав 30 Live-CD та 6 концертних DVD.

Як композитор Маттіас Кендлінгер привернув до себе увагу симфонічною композицією «Der verlorene Sohn» (прем’єра — квітень 2006 в Gewandhaus Leipzig); першою симфонією «Manipulation» (світова прем’єра — 29 вересня 2012 у Львівській філармонії), медитаційною поемою «Heilung» (прем’єра — червень 2013 під час п’ятого фестивалю Tiroler Beethoven Tage в Австрії); присвяченим власній дружині концертом для фортепіано з оркестром «Larissa» (прем’єра — травень 2014 у Congress Graz).

Постійно зростаюче товариство фанатів оркестру об’єднується в клубі «Freunde der K&K Philharmoniker» (www.kk-phil.at).