«Талановита Львівщина»: в області відзначили переможців дитячої мистецької премії

Відзначили переможців Обласної дитячої мистецької премії «Талановита Львівщина», лауреатами якої стали колективи, учні мистецьких шкіл та музичних коледжів області.

Привітала переможців директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало, – повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Мистецьку премію «Талановита Львівщина» отримала донька захисника України Миколи Кухтіна – Ольга Кухтіна, учениця Золочівської ДМШ. ЇЇ батько у 2014 році сформував і очолив ремонтно-евакуаційний батальйон бронетанкової техніки і поїхав у зону АТО. Бригада працювала для відновлення бронетанкової техніки 72-ї механізованої бригади біля населеного пункту Амбросіївка Старобашівського району. Завдяки дотриманню військової присяги, мужності та вмілим діям командира Миколи Кухтіна особовий склад вдалося вивести без втрат, а це був початок Іловайського котла. Мама Ольги – Тетяна Кухтіна стала волонтером і великою підтримкою для сім’ї.

Коли Микола Кухтін повернувся з АТО, то подарував донечці флейту. Оля для тата заграла «Ще не вмерла України». Зараз Олин батько – полковник Микола Кухтін є заступником начальника бронетанкових служб оперативного командування «Захід» і продовжує служити народу України.

Також під час заходу мистецьку премію вручили Ользі Бучек (Червоноградська ДШМ), Маркові Зборівському (Бібрська ДМШ), Яремі Клосу (Львівська ДХШ ім. О. Новаківського), Аркадію Яцейкові (Великомостівська ДШМ), Святославу Роздобудькові (Львівська ДХШ «Дударик» ім. М. Кацала), Вікторії Пишній (КЗ ЛОР «Львівський музичний коледж ім. С. Людкевича), Етно-гуртові «Цюхів верх» Трускавецької дитячої школи мистецтв ім. Р. Савицького.

Рішенням Організаційного комітету присвоїли спеціальні нагороди: «Надія» – Іллі Гладію, учневі Радехівської ДМШ ім. І. Білозіра та «ЮНИЙ ВІРТУОЗ» Бунь Марті, учениці Дрогобицької ДМШ № 2.

Зазначимо, метою Премії є розвиток національної музичної культури, підтримка талановитої молоді та відзначення відмінних успіхів у навчанні переможців обласних конкурсів та активізації їх творчої діяльності.