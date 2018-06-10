Шкільну молодь запрошують до проведення Дня вітру на Львівщині

У різних країнах світу в цей день проводяться численні заходи, що пропагують екологічно чисте і поновлюване джерело енергії – вітер. Метою проведення Дня вітру, координованого Європейською вітроенергетичною асоціацією (EWEA) і Глобальною Радою з вітроенергетики (GWEC), є підвищення розуміння суспільства потенціалу та невичерпності вітрових ресурсів і позитивних ефектів, які дає широкомасштабне використання поновлюваних джерел енергії.

З метою популяризації відновлюваної енергетики серед молоді Львівщини департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації пропонує 15 червня організувати проведення занять, присвячених Дню вітру, з дітьми дитячих дошкільних установ та літніх таборів Львівської області.

Матеріали для проведення заходу можна скачати за посиланням.