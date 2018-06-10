ЛКП «Зелене місто» оголосило тендер на будівництво переробного заводу у Львові

На сайті Європейського банку реконструкції та розвитку розміщено оголошення про початок тендерних процедур щодо будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів у Львові, – інформує прес-служба Львівської міської ради.

Наразі розпочато процедуру прекваліфікації для компаній, які бажають взяти участь в тендері та відповідають таким кваліфікаційним вимогам:

аплікант має середній річний оборот за останні 3 роки не менше 38,0 млн. євро

аплікант має щонайменше 2 успішно реалізовані контракти, які за своєю природою і комплексністю відповідають предмету цього тендеру. Такі контракти мають бути реалізовані за останні 7 років та на суму не менше 11,0 млн. євро кожний

підтверджений досвід у проектуванні, постачанні обладнання та будівництві аналогічних комплексів за останні 10 років

підтверджений факт успішної експлуатації аналогічного комплексу, побудованого аплікантом, як генеральним підрядником як мінімум протягом 2-х років після завершення гарантійного періоду

підтвердження наявності необхідного інженерного персоналу та технологічного обладнання.

Датою завершення прийомки документів аплікантів визначено 9 липня 2018 року. В серпні має завершитися процедура прекваліфікації та розпочатися основна частина тендеру.

Очікується, що переможця тендеру на будівництво заводу буде визначено в жовтні цього року.

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