Біля Львова у ДТП загинув мотоцикліст

9 червня о 12:09 на автодорозі “Київ-Чоп” (Львівська об’їзна біля Винниківського мосту) сталася смертельна ДТП.

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, водій автомобіля “Опель Інсігнія”, 1983 року народження, житель м. Дрогобич, скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із мотоциклом “SUZUKI GSX650F” під керуванням жителя с.Чишки Пустомитівського району, 1976 року народження.

Унаслідок зіткнення водій мотоцикла від отриманих травм помер на місці події. Водій автомобіля “Опель Інсігнія” отримав травми та був госпіталізований в нейрохірургічне відділення 8-ої лікарні м. Львова.