Відбулось нагородження переможців конкурсу «Таємниці Львова»

Переможці чотирьох травневих турів конкурсу «Таємниці Львова» отримали свої призи. «Львівська газета», брати Радковці та ЛОО Українське товариство пам’яток історії та культури, які є організаторами конкурсу, сьогодні вручили перші нагороди. Нагородження відбулось у приміщенні Товариства (вул. Коперника, 40а).

Нагадаємо, переможцями тижня стали: Тарас Стеців, Мар’яна Іванишин, Марія Лук‘янова та Андрій Коцовський. Спеціальні призи отримали Маркіян Нестайко (за першу правильну відповідь місяця) та Мар’яна Шубер (за правильні відповіді на усі запитання травня).

Шанс отримати приз також мали усі присутні на нагородженні. Для цього треба було відповісти правильно на запитання, які спеціально підготував Іван Радковець.

Призи для переможців забезпечили наші партнери: ТМ «Степанків», туроператор «Відвідай» та Львівський органний зал.

Нагадаємо, на сайті «Львівської газети» вже є перше запитання червня. Його задає голова ЛОО Українське товариство пам’яток історії та культури Андрій Салюк. Ми чекаємо на ваші відповіді і вже незабаром повідомимо, коли відбудеться нагородження переможців червня. Запрошуємо долучатись!