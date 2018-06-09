Унаслідок ДТП біля Львова постраждали двоє дітей

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, ДТП сталася 8 червня близько 22:00 на автодорозі «Львів – Івано-Франківськ». Водій автомобіля «Форд» (особу не встановлена, залишив місце пригоди), рухаючись у напрямку Старого Села Пустомитівського району, зіткнувся з автомобілем марки «Кіа Ріо», яким керував львів’янин 1990 року народження.

Унаслідок ДТП отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані у міську дитячу клінічну лікарню Львова двоє пасажирів автомобіля марки «Кіа Ріо», мешканці Львова. У дитини 2013 року народження – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м’яких тканин лівої скроневої ділянки. У дитини 2016 року народження – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, злам лобної кістки, злам кісток носа, забій м’яких тканин обличчя.

Обставини події встановлюють правоохоронці.