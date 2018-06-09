У Самборі знайшли винуватця смертельної ДТП

У Самбірський відділ поліції 8 червня близько 23.50 надійшла інформація про те, що в райцентрі на вулиці Шевченка сталася автопригода, внаслідок якої загинула людина. Водій автомобіля на пішохідному переході наїхав на 26-річного місцевого мешканця, після чого втік фз місця події. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Працівники поліції встановили, що до скоєння ДТП причетний водій автомобіля «Ауді А6» на іноземній реєстрації, 29-річний мешканець Самбора.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.