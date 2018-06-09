У Львові рятувальники звільнили 10-річного хлопця з будинку-замка (відео)

8 червня о 16:02 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в м. Львові на вул. Паньківського, 6 на дитячому майданчику в будиночку-замку застрягла дитина 2008 року народження.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, Юрко під час прогулянки з друзями переліз через ґрати, аби потрапити в будівлю у вигляді замка. Але самостійно повернутися тим самим шляхом уже не зміг. Довелося викликати рятувальників. Фахівці ДСНС прибули на місце події та за допомогою бензоріза зрізали ґрати, щоб вивільнити дитину.

На щастя, хлопчик медичної допомоги не потребував і навіть устиг подружитися зі своїми рятівниками. Й пообіцяв, що більше не робитиме необачних вчинків та намагатиметься бути обережнішим.