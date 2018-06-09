У Львові презентують книгу Василя Курилика «Страсті Христові»

Початок заходу – о 16.00.

Автор ідеї публікації книги – мистецтвознавець, доктор Христина Береговська. До реалізації задуму долучився Інститут екуменічних студій Українського католицького університету.

Курилик – єдиний митець, котрий вірш за віршем проілюстрував Страсті Христові за Євангелієм від Матея. Серія складається зi 160 творів. Шанувальники творчості художника справедливо зазначають: «Він є небуденним остільки, що бажає, щоб те світло прошивало його серце там, де терпіння торкається божеського й людського, що в генія сполучене в одне».

Митець дуже довго йшов до того, щоб проілюструвати цю серію картин. Кожна із полотен має своє мистецьке трактування подій та художнє переосмислення. Важливо, що видання «Страсті Христові» є першою книгою про мистецтво Курилика в Україні.

Книгу публікують чотирма мовами – українською, англійською, французькою та іспанською.

Це фактично перше знайомство українців із художником, натомість у Канаді про нього написано і видано 36 книг.

Довідка. Василь Курилик – народився у родині фермерів-емігрантів (діди якого походили з Буковини) 3 березня 1927 році в штаті Альберта. Навчався і творив у різних мистецьких середовищах Канади, Мексики і Великої Британії.