Топ-перли учасників ЗНО-2018: Хіба ревуть воли, як вітер стогне

ЗНО з української мови та літератури традиційно є наймасовішим тестуванням. У 2018 році в ньому взяли участь понад 320 тисяч випускників, які, окрім тестів, мали написати власне висловлювання. Саме воно не минуло без курйозів.

Прикладом може слугувати поема Тараса Шевченка «Катерина», яка завагітніла без підтримки батьків.

Продавець побіг за Майком, а Майк забіг в тупік і зрозумів, що влип по самі помідори.

Яскравим прикладом з літератури є Колобок – головний герой однойменної казки, який втік від діда, баби та інших мешканців лісу, бо повірив у власні сили, і через це його з’їла лиcá.

Якби дід розраховував на власні сили, не вирвав би ріпку, а так йому вся родина помагала.

У вірші Нечуя-Левицького «Енеїда», незважаючи на антагоніста Юнону, Еней добився до свого.

Коханки допомагали Степану Радченку розпізнати його велике призначення.

Після скасування кріпацтва Шевченко воював на Кавказі, про що написав у поемі «Кавказ», яку присвятив своєму другові Прометею.

Щоб бути успішною людиною, я не тільки вчуся на власних помилках, а ще й постійно повторюю вивчене

На мою думку, головне – це віра в себе: от сиджу я на ЗНО, нічого не знаю, – і де ті друзі? Але навіщо мені їхня підтримка, якщо вони знають не більше, ніж я.

Найкращими аргументами до ції тези є приклади, і перший з них – я.

Катерина кинула дитину під поїзд, що їхав на Москву, а сама втопилася в криниці.

Мартин Боруля хотів отримати землю від свого нащадка.