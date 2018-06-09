Топ-перли учасників ЗНО-2018: Хіба ревуть воли, як вітер стогне
Учителі збирають найсмішніші висловлювання абітурієнтів, які здавали ЗНО з української мови і літератури
ЗНО з української мови та літератури традиційно є наймасовішим тестуванням. У 2018 році в ньому взяли участь понад 320 тисяч випускників, які, окрім тестів, мали написати власне висловлювання. Саме воно не минуло без курйозів.
- Прикладом може слугувати поема Тараса Шевченка «Катерина», яка завагітніла без підтримки батьків.
- Продавець побіг за Майком, а Майк забіг в тупік і зрозумів, що влип по самі помідори.
- Яскравим прикладом з літератури є Колобок – головний герой однойменної казки, який втік від діда, баби та інших мешканців лісу, бо повірив у власні сили, і через це його з’їла лиcá.
- Якби дід розраховував на власні сили, не вирвав би ріпку, а так йому вся родина помагала.
- У вірші Нечуя-Левицького «Енеїда», незважаючи на антагоніста Юнону, Еней добився до свого.
- Коханки допомагали Степану Радченку розпізнати його велике призначення.
- Після скасування кріпацтва Шевченко воював на Кавказі, про що написав у поемі «Кавказ», яку присвятив своєму другові Прометею.
- Щоб бути успішною людиною, я не тільки вчуся на власних помилках, а ще й постійно повторюю вивчене
- На мою думку, головне – це віра в себе: от сиджу я на ЗНО, нічого не знаю, – і де ті друзі? Але навіщо мені їхня підтримка, якщо вони знають не більше, ніж я.
- Найкращими аргументами до ції тези є приклади, і перший з них – я.
- Катерина кинула дитину під поїзд, що їхав на Москву, а сама втопилася в криниці.
- Мартин Боруля хотів отримати землю від свого нащадка.
- Коли Шевченко був на засланні, до нього писали Іван Франко та Леся Українка, підтримували його.
- «Хіба ревуть воли, як вітер стогне?»
- Степан Радченко – прибулець зі села.
- Степан Радченко не зміг покорити столицю Київ, але я вірю, що він залишиться у наших серцях.
- Головний герой Чіпка, втративши віру в добро і в самого себе, заручився підтримкою розбійників та віднайшов себе у злочинстві.
- Мати хоче видати заміж дочку Наталку Полтавку не з власної волі.
- Боротьбу з фашистами під час ІІ Світової війни пропагував Шевченко у “Гайдамаках”.
- Сама віра людей в когось мотивує людину до великих вчинків та не дає їй думати, що вона нездара.
- Матуся Чурай щиро кохала Петра, але той залишив іі наодинці з хворою мамою.
- Прикладом з твору є Маруся з однойменної повісті «Маруся Чурай», коли її підтримувало усе село.
- Прикладом з твору є герой повісті «Мартин Боруля», цей герой доказував своїй сім`ї, що українська мова-це не пусті слова, а наша любима квітуча країна зі своєю пестливою мовою.
- Прикладом з літератури є вірш Івана Франка «Мойсей», завдяки допомозі друзів він довів людей до найкращого життя.