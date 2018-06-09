Сьогодні «Балатон-Фест» запрошує на сімейні спортивні змагання

Уже третій рік поспіль у Львові відбувається свято мікрорайону «Топольна-Замарстинів», під назвою «Балатон-Фест». Щоразу захід відбувається на новій локації і з новою темою. Цього року на «Балатон-Фест» пропагуватимуть спортивну тематику. Локація — стадіон ВПУ № 48 на вул. Лінкольна, 23.

І основі нинішнього «Балатон-Фесту» відбуватимуться сімейні естафети. Обов’язкова участь хоча б одного дорослого в команді. На естафеті буде кілька станцій, які треба подолати якнайшвидше — смуга перешкод, попадання в баскетбольну сітку, футбольні ворота, лімбо, забіг в мішках, стрибки на великій скакалці). Буде три місця для сімей-переможців.

Програма свята:

15.00 год — реєстрація учасників на стадіоні училища № 48 вул. Лінкольна, 23.

16.00 год — сімейна естафета, робота дитячої зони від мережі парків «Дитяча Планета», тир від ВМО «СВІМ».

17.00 год — майстер-клас для дітей з аплікації та гри у петанк.

17.30 год — лекція «Як зменшити відходи вдома?»

18.00 год — шаховий турнір, «Наукове шоу», йога-клас, дефіле від Julia Models та майстер-клас для охочих.

19.00 год — перегони для дітей на велосипедах та біговелах, лекція про здорове харчування та майстер-клас із тренування на вуличних тренажерах від тренажерного залу «ADRENALIN».

20.00 год — концерт, нагородження переможців та кінопоказ.