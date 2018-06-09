ПриватБанк і Mastercard проводять акцію для залізничників Львівщини

ПриватБанк і Mastercard запустили акцію для співробітників львівських підрозділів ПАТ «Укрзалізниця»

Кожен залізничник, який до 19 червня оформить картку «Універсальна» платіжної системи Mastercard, отримає подарунок.

«Літо – пора відпусток. Мандрівки по Україні, поїздки на море є звичною частиною відпочинку. Враховуючи збільшення потягів і їх маршрутів у цей час, збільшується і навантаження на працівників Укрзалізниці. Саме тому ми хочемо підтримати співробітників залізниці акцією і, відповідно, подарунками», – розповів Андрій Якимів, директор ПриватБанку на Львівщині.

Акція передбачає три види заохочень для учасників акції. Зокрема:

50 грн на основний рахунок картки після її активації.

30 грн на рахунок мобільного після першої транзакції.

Кешбек 5% від усіх оплат карткою на будь-яку суму в POS-терміналах.

Щоб узяти участь в акції, співробітникам ПАТ «Укрзалізниця» необхідно звернутись у відділення ПриватБанку, пред’явити оригінал посвідчення співробітника ПАТ «Укрзалізниця» на своє ім’я та оформити зазначену картку.

Жодна додаткова реєстрація для участі в акції не потрібна.

Крім того, працівники, які вже мають картку ПриватБанку («Універсальна» Mastercard), також можуть отримати подарунок – кешбек 5% від усіх оплат карткою на будь-яку суму в POS-терміналах.

Детальніше про акцію можна дізнатись на сайті.