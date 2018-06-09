Правоохоронці розшукали водія, який утік із місця ДТП

Нагадаємо, внаслідок ДТП отримали ушкодження двоє маленьких дітей, які були в іншому автомобілі.

У Пустомитівський відділ поліції 8 травня надійшло повідомлення про те, що близько 22.00 на автодорозі Львів-Івано-Франківськ у селі Старе Село сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій автомобіля «Форд» на іноземній реєстрації, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі автомобілю «КІА Ріо». Внаслідок зіткнення двоє пасажирів «КіІА», діти 2013 та 2016 років народження, отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані в одну із львівських лікарень.

Водій «Форда» залишив місце пригоди. Покинутий транспортний засіб, яким він керував, поліцейські виявили неподалік. Уже встановлено й особу зловмисника – 37-річного місцевого мешканця.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за фактом відкрите кримінальне провадження. Попередньо правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування.