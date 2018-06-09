Погода на вихідні
Буде хмарно, але спекотно
Львівський синоптики розповіли про погоду на вихідні 9-10 червня.
Зокрема, попереджають про високу пожежну небезпеку аж до понеділка.
Тим часом сьогодні буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 13 — 15° тепла, вдень 26 — 28° тепла.
Уже завтра, в неділю, також небо часом вкриватиметься хмарами. Після обіду місцями можливий короткочасний дощ, грози та град.
Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 11 — 16° тепла, вдень 25 — 30° тепла.
Приблизно така ж погода збережеться і на початку нового тижня. Майже на щодень синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі і спеку 25-30°.