Погода на вихідні

Буде хмарно, але спекотно

Львівський синоптики розповіли про погоду на вихідні 9-10 червня.

Зокрема, попереджають про високу пожежну небезпеку аж до понеділка.

Тим часом сьогодні буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 13 — 15° тепла, вдень 26 — 28° тепла.