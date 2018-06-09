Нагадуємо! Завтра рух транспорту у Львові буде обмежено

У неділю з 07: 00 год перекриють близько 50 вулиць

У неділю, 10 червня, через проведення третього міжнародного Львівського півмарафону 3rd Molokiya Lviv Half Marathon, буде обмежений рух транспорту у центральній частині міста, через що зміняться маршрути громадського транспорту.

Зокрема, 07:00 год перекриють близько 50 вулиць у центральній частині міста. Відкриватимуть вулиці поступово і повністю відновлять рух транспорту до 13.00 год.

У зв’язку з цим, у неділю трамваї № 1, 2, 6, 7 до 13.00 год не курсуватимуть. Трамваї № 3 та № 9 розпочнуть курсувати з 11.00 год за зміненими маршрутами: вул. Княгині Ольги — вул. Мушака та Залізничний вокзал — вул. Мушака відповідно. Трамвай № 8 зранку курсуватиме з вул. Вернадського до вул. Мушака. О 13.00 год всі трамваї відновлять рух за звичними маршрутами.

У неділю тролейбуси № 2, 5, 7, 9, 10, 12, 24 розпочнуть курсувати з 11.00 год. Тролейбус № 13 у неділю зранку і до 13.00 год курсуватиме за маршрутом вул. Грінченка — вул. Під Дубом.

Крім того, у неділю зранку зміняться напрямок низки автобусних маршрутів:

№ 1А курсуватиме з Галицького перехрестя до вул. Під Дубом.

№ 3А курсуватиме з ТРЦ King Cross Leopolis до Монументу слави на вул. Стрийській.

№ 5А курсуватиме з Винників до вул. Під Дубом, а у зворотному напрямку — по вул. Долинського.

№ 6А курсуватиме з вул. Величковського до церкви св. Анни.

№ 7 об’їжджатиме по вул. Городоцькій — Кульпарківській, а в напрямку вул. Чигиринської — замість пр. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 8 курсуватиме з смт. Брюховичів до вул. Під Дубом.

Маршрут автобуса № 9 розділять на дві частини: Автовокзал — перехрестя вул. Сахарова — вул. Княгині Ольги та с. Муроване — вул. Під Дубом.

№ 15 курсуватиме з вул. Медової Печери по вул. Зеленій до пл. Петрушевича.

№ 17 в напрямку вул. Миколайчука об’їжджатиме пр. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 18 курсуватиме з вул. Суботівська (Левандівка) до Монументу слави на вул. Стрийській.

№ 20 в напрямку вул. Суботівської об’їжджатиме по вул. Гайдамацькій, вул. Замарстиківській, вул. Хімічній, а у зворотному напрямку — по вул. Клепарівській, від стадіону СКА по вул. Липинського до АС-2 і далі за маршрутом.

№ 21 курсуватиме від «Епіцентру» до перехрестя вул. Сахарова — Княгині Ольги.

№ 22 курсуватиме з смт. Брюховичів до вул. Під Дубом.

№ 25 у напрямку вул. Старознесенської об’їжджатиме пр. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 28 у напрямку вул. Варшавської об’їжджатиме пр. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 31 у напрямку Залізничного вокзалу курсуватиме по вул. Куліша, а у зворотному — по вул. Клепарівській.

№ 34 у напрямку вул. Чигиринської об’їжджатиме пр. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 41 у напрямку Галицького перехрестя об’їжджатиме пр. Чорновола по вул. Клепарівській.

№ 45 курсуватиме з вул. Пулюя до перехрестя вул. Сахарова — вул. Княгині Ольги.

Маршрут автобуса № 46 розділять на дві частини: вул. Миколайчука — вул. Під Дубом та вул. Драгана — пл. Петрушевича.

№ 50 курсуватиме з Рясного до вул. Під Дубом.

№ 51 в напрямку Галицького перехрестя об’їжджатиме пр. Чорновола по вул. Клепарівській.

Експрес-маршрут курсуватиме від АС «Західної» до церкви св. Анни.

Усі ці автобуси відновлять рух за звичними маршрутами після відкриття для проїзду перекритих через проведення півмарафону вулиць. Орієнтовно це відбудеться об 11:00.

Автобуси № 2А, 4А, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 53 до 11:00 не курсуватимуть, після чого відновлять рух за маршрутами.

Автобуси № 10, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 27, 32, 40 курсуватимуть без змін.