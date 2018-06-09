На Яворівщині можна помилуватися нащадками дикого коня-тарпана

Яворівський національний природний парк запрошує в мандрівку оновленою Стежкою Івана Франка й у Центр розведення і збереження нащадків дикого коня-тарпана

На території Яворівського парку відновили інфраструктуру Стежки Івана Франка та Центру розведення і збереження нащадків дикого коня-тарпана. Два рекреаційні об’єкти готові приймати відвідувачів впродовж туристичного сезону. Про це інформує Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.

В адміністрації парку зазначають, що звичайні свійські коні є в господарствах наших селян, а нащадків диких тарпанів в Україні можна зустріти лише в Яворівському національному природному парку. Коника в Яворівському НПП переважно використовують в атракційних цілях, тому туристи задоволені, адже можуть пізнати тварин зблизька, зробити селфі на фоні дружелюбних коней, а взимку покататися на санях горбогір’ям Головного європейського вододілу.

Зараз тварин утримують в урочищі Мочари на території туристично-відпочинкового осередку «Оселя Розточчя». Тут облаштували конюшню, огородили загони для вільного випасання коней. Вартість робіт – 550 тис. грн. Територія електрифікована, діє водоканалізаційна мережа, побудовано відпочинковий двокімнатний будинок, відремонтовано та використовують за призначенням колишній будинок лісника.

На еколого-пізнавальній Стежці Івана Франка, після проведення робіт загальна вартість яких становить понад 25 тис. грн., з’явилися нові й відремонтовані літні піднавіси, столи і лавки. Витрачені а проведені заходи кошти виділено з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.