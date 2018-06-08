Зниклого безвісти у Брюховичах чоловіка виявили в лікарні

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 7 червня о 14:49 до рятувальників надійшло повідомлення, що поблизу Брюховичів у лісовому масиві загубився чоловік 1943 року народження. Повідомив рятувальників про подію син зниклого. З його слів стало відомо, що батько ще 6 червня о 07:00 поїхав на дачу поблизу сел. Брюховичі й не повернувся. Телефонного зв’язку з чоловіком не було.

Для пошуку чоловіка залучили рятувальників пошуково-рятувального відділення пошуково-рятувальної частини загону технічної служби.

Згодом поліція повідомила, що загубленого знайшли у Жовківській центральній районній лікарні.