Завтра – всі на толоку до ведмедиків

Завтра, 9 червня, з 11:00 до 15:00 триватиме толока у ведмежому притулку «Домажир» у с. Жорниська на Яворівщині. Для допомоги у прибиранні території шукають волонтерів.

«Що потрібно з собою мати: гарний настрій та зручний одяг, а про каву з тістечками ми подбаємо. Також для поціновувачів відпочинку на природі знайдемо затишне місце для пікніка», – пишуть на своїй сторінці у Фейсбук.

Для участі у у волонтерській толоці у притулку «Домажир» потрібно заповнити форму:

https://goo.gl/forms/QyHKhZx87s4DfPy02.

Надалі працівники сконтактують із потенційними учасниками толоки для уточнення деталей і повідомлять про час та місце зустрічі волонтерів.