Завтра у Львові стартує фестиваль гуманної педагогіки

Освітній захід збере понад 600 викладачів, вихователів, психологів і батьків з усієї України та з-за кордону. На фестивалі обговорюватимуть гуманні засади освіти і виховання та способи налагодження доброзичливих стосунків вчителів із батьками та учнями.

Цьогорічна тема фестивалю гуманної педагогіки – роль родини у вихованні дітей. За словами організаторів, метою є запровадження ідей духовного гуманізму в сучасному освітньому та суспільному просторі.

«Учасники фестивалю обміняються найкращими напрацюваннями з питань сімейного виховання дітей нового покоління, створення та функціонування родини, познайомляться зі скарбницями етнопедагогіки різних етносів, що проживають в Україні», – розказує організаторка фестивалю Валентина Матяшук.

Заплановані численні тренінги та майстер-класи від вчителів, психологів, вихователів, де українські та західні фахівці поділяться власним досвідом та практичними порадами з колегами. Програма фестивалю за посиланням: starykrym.tilda.ws/lvivpedagogy

Фестиваль гуманної освіти відбудеться за адресою: вул. Карпінського 2/4

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Довідка: Гуманна педагогіка на практиці – це нові підходи до виховання дітей. Завдання гуманного педагога полягає у тому, аби створити комфортне навчально-виховне середовище для дитини. Львівський фестиваль гуманної педагогіки – це щорічний захід для педагогів усіх категорій, психологів, батьків та всіх охочих, хто цікавиться ідеями духовного гуманізму. Організаторами фестивалю є ГО «Львівський обласний центр Гуманної Педагогіки» за підтримки Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.